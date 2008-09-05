Тимошенко не може звільнити міністрів-нашоукраїнців?

Прем’єр-міністр України втрачає можливість вносити подання про призначення чи звільнення міністрів, якщо у десятиденний строк, відведений частиною другою статті 65 Тимчасового Регламенту Верховної Ради України, після виходу депутатської фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, коаліція не буде відновлена.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, коментуючи правові наслідки стосовно прийнятого фракцією НУ-НС рішення щодо виходу з коаліції.

При цьому, наголосив міністр юстиції, за змістом частини 5 статті 65, статті 66 Тимчасового Регламенту, Верховна Рада може прийняти рішення про звільнення з посад чи призначення на посади членів Кабінету міністрів України лише у випадку, якщо подання вноситься прем’єр-міністром, який представляє коаліцію (відновлену чи/або у новому складі).

За відсутності коаліції реалізація главою уряду вказаного права неможлива, оскільки останній у відповідності зі статтею 83 Конституції України, здійснюючи владні повноваження, діє від імені і на реалізацію політичної волі коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністри, призначені за квотою блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, у зв’язку з нарадою з Президентом не прийшли на першу частину засідання уряду. Пізніше вони з’явилися в Кабмін, але віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що міністри-нашоукраїнці вважають недоцільною участь у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.

Сьогодні, 5 вересня, заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ не виключив, що Блок Юлії Тимошенко може ініціювати питання про звільнення деяких міністрів, якщо вони й надалі бойкотуватимуть засідання уряду.