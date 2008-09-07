Кріль віддає перевагу «коаліції чотирьох» у парламенті

У разі проведення в Україні дострокових парламентських виборів, партія «Єдиний Центр» готова піти на них у союзі з партією «Наша Україна», але краще окремо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку голова «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ.

«Сьогодні сказати конкретно не можна – можливо все. Можливо, що ми підемо разом, але я хотів би окремо», - заявив І. КРІЛЬ.

При цьому голова партії підкреслив, що це питання зараз не розглядається.

«Воно розглядатиметься тоді, коли будуть підстави для цього. Підстав немає, щоб щось говорити. Ми зараз думаємо не про вибори, а про те, як зробити так, щоб їх не було. Адже 70% українських людей виборів не хочуть. Якщо ми говоритимемо про те, що хочемо виборів, то ми йтимемо проти цих людей», - зазначив І. КРІЛЬ.

Він також уточнив, що «є прихильником коаліції чотирьох» у парламенті.

«Це «Регіони», БЮТ, «Наша Україна», Литвин. Якщо одна з найбільших політичних сил не буде в наступній коаліції, коаліції не буде. Адже третя сторона завжди звинувачуватиме в зраді дві інші», - додав І.КРІЛЬ.