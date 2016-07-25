Деканоідзе заявила, що в Грузії почали процес позбавлення її громадянства

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вже вони запустили процес, і віднімають у мене грузинське громадянство», - заявила вона.

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Також Деканоідзе зазначила, що не буде брати участь у майбутніх парламентських виборах в Грузії, які відбудуться восени.

Крім того, Деканоідзе спростувала чутки про свою відставку.