Суддів Конституційного суду знову не приведуть до присяги

Сьогодні Верховна Рада України не приводитиме до присяги суддів Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Народні депутати України із фракції Партії регіонів «Регіони України» блокували трибуну парламенту. Коли В.ЛИТВИН зайшов у президію і сів у спікерське крісло, він сказав, що «без згоди ВР ми не будемо приймати рішення, по яких немає компромісу».

За його словами, за чотири роки роботи в парламенті, народні депутати мали б знати його і якщо було сказано, що це не буде розглядатися, то «так воно і буде».

На даний час ВР почала розглядати ветовані Президентом закони.

Як повідомляв УНІАН, учора під час зустрічі з В.ЛИТВИНОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що в останній день роботи Верховної Ради 4-го скликання на пленарному засіданні депутати мають привести до присяги суддів КС, обраних з’їздом суддів та призначених главою держави за своїми квотами.

На 12.30 було заплановано приведення до присяги суддів Конституційного Суду за участю Президента та членів уряду.