Заступник Богатирьової думає, що Ющенка криза влаштовує

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Степан ГАВРИШ вважає, що нинішня політична криза вигідна для Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки об’єднання БЮТ і Партії Регіонів дає йому ресурс для рейтингу на президентських виборах.

Таку думку С.ГАВРИШ висловив у інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда” .

Він зауважив, що В.ЮЩЕНКУ надзвичайно вигідна стабільність і хоча б умовна консолідація влади. “Разом з тим, я мушу погодитися, що президента влаштовує ця криза. Вона дозволить йому остаточно визначитися в своїх партнерах на вибори 2010 року, визначитися у способах, стратегії, тактиці боротьби за президентське крісло”, - сказав він.

С.ГАВРИШ також спрогнозував, що В.ЮЩЕНКО буде балотуватися на наступних президентських виборах. “Він не може не балотуватися. Два найсильніші політичні блоки об`єдналися проти нього, і це створює для В.ЮЩЕНКА ресурс рейтингу, показник якого може різко змінитися напередодні виборів на його користь”, - зауважив С.ГАВРИШ.

Відповідаючи на запитання як Президент зможе з 5% підтримки отримати хоча б 45%, С.ГАВРИШ нагадав, що у колишнього президента Росії Бориса Єльцина також було 6%, коли він вступив у виборчу кампанію 1996 року. При цьому заступник секретаря РНБО не погодився з тим, що в Росії були інші умови, оскільки там на той час була криза. “У нас теж державна криза, яка може потягти за собою складну дискусію для України”, – сказав С.ГАВРИШ.

На його думку, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО також буде балотуватися в президенти. “Я думаю, що всі кроки, які вона робить останнім часом, свідчать про те, що вона прийняла рішення про балотування”, - сказав він. Водночас, на думку заступника голови РНБО, було б найкраще для демократії в Україні, якби В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО домовилися.

Говорячи проте, що на сьогодні у Ю.ТИМОШЕНКО рейтинг вищий, ніж у Президента, С.ГАВРИШ знову пригадав ситуацію з президентськими виборами у Росії 1996 рокую “У Б.Єльцина теж було 6% рейтингу перед виборами президента країни, але росіяни обрали Б.Єльцина. Справа в тому, що в зв’язку з військовими діями на Кавказі ситуація принципово змінилася. Сьогодні ключовим месиджем для виборців є якраз геополітика”, – вважає заступник голови РНБО.

“Прем’єр–міністр та її креативні зовнішньополітичні менеджери погано прорахували ситуацію, яка складається у зв’язку з конфліктом у Грузії. Вони недооцінили цього фактору для самої України”, - наголосив С.ГАВРИШ.

За його словами, у зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО, який не відступає від своєї лінії, продемонстрував не лише твердість духу, але й послідовність своїх дій. С.ГАВРИШ думає, що ця ситуація “зараз як криголам ламає цей лід неприйняття, недовіри до президента В.ЮЩЕНКА, і має всі шанси суттєво змінити розстановку політичних рейтингів в Україні”.

При цьому С.ГАВРИШ висловив переконання, що рейтинг В.ЮЩЕНКА буде зростати при правильній менеджерській технології управління цією ситуацією. “Зараз вкрай потрібно нарощувати зусилля в даному напрямку. Україна – єдина з європейських країн, що не входить в ЄС і НАТО, яка фактично приєдналася до протесту Заходу щодо дій Росії на Кавказі”, - наголосив він.

Водночас, заступник секретаря РНБО зазначив, що він поки що не чув, щоб у команді В.ЮЩЕНКА пророблялися будь–які сценарії перемоги чи поразки на виборах Президента.

Оцінюючи шанси на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, С.ГАВРИШ висловив думку, що у лідера Партії регіонів надзвичайно складна ситуація. “Мені видається, що використати російську тему на наступних виборах буде вже практично неможливо. Навпаки, це може лише зменшити довіру виборців України до такого кандидата. Скоріш за все, мова йтиме про те, хто відданіше буде захищати українську державність і суверенітет. Саме на цьому буде збудована наступна виборча кампанія”, - вважає С.ГАВРИШ.