Експерти бачать кілька варіантів виходу з політичної кризи

Директор центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН заявляє про чотири варіанти виходи з політичної кризи.

Сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН першим варіантом він назвав повернення до статус-кво, коли буде відмінено усі рішення Верховної Ради починаючи від 2 вересня. “Такий варіант можливий, але фактично це буде означати перехід до того, що я називаю гетьманатом, коли є конституційна норма, є конституційна система країни, є уряд, є парламент, але насправді ні уряд, ні парламент нічого не вирішують, а все вирішується на рівні Президента, який ні за що не відповідає. Фактично це якщо не пряма диктатура, то дуже близько”, - сказав він.

Другий варіант виходу із кризи В.СТОЯКІН вбачає у введенні прямого президентського правління. При цьому він зазначив, що не уявляє, як це можна зробити у нинішніх умовах, оскільки Секретаріат Президента досяг успіхів у розвалі вертикалі виконавчої влади.

Варіант дострокових виборів, на думку В.СТОЯКІНА, несе велику кількість ризиків. Він нагадав, що це будуть уже треті парламентські вибори за три роки, що “не є добре”. “Явка виборців буде невисокою, а обсяг фальсифікацій при відсутності інтересу у виборців до цих виборів можна лише уявляти”, -додав експерт. На переконання В.СТОЯКІНА, це також позначиться на міжнародному іміджі України.

Ще одним варіантом, на його думку, є створення тимчасової парламентської більшості.

У свою чергу, директор центру “Соціополіс” Володимир ПОЛЯКОВ вважає, що дострокові вибори можуть об’єднати політичну еліту в тому плані, що окрім дострокових парламентських виборів буде намагання провести дострокові президентські вибори.

На його думку, проведення дострокових парламентських виборів нічого не змінить, оскільки до парламенту потрапляють практично одні й ті самі політичні сили.

Силовий сценарій, на думку В.ПОЛЯКОВА, теж може об’єднати політичну еліту в плані того, що силовий сценарій може здійснювати лише той політичний лідер, який має підтримку населення та силових відомств.

При цьому В.ПОЛЯКОВ нагадав, що рейтинг Президента Віктора ЮЩЕНКА на сьогодні є низьким і недостатнім для реалізації силового сценарію.

“Силові органи деморалізовані, і якщо на якісь зовнішні загрози можна мобілізувати силові органи, то на внутрішні загрози вони так не реагуватимуть, щоб не провокувати громадянську війну”, - сказав експерт.