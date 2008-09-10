Яценюк про Ющенка, вето, Конституційний суд і повний бедлам

У тому випадку, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на ряд законів, прийнятих Верховною Радою України, і це вето буде подолано парламентом, то є “всі конституційні підстави для подання по окремим питанням законодавства конституційного подання до Конституційного суду України щодо визнання їх неконституційними”.

Про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі радіо “Ера”.

За його словами, він як голова Верховної Ради України зобов’язаний був підписати і передати на підпис Президенту України закони, прийняті парламентом 2 вересня.

“Законопроекти, які прийняті 360 депутатами і не підписані головою є не чим іншим як свавіллям голови парламенту, і такого голову, як і будь-якого іншого чиновника, треба гнати в шию”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що жодна посадова особа не має права на свій розсуд приймати рішення щодо конституційності будь-якого правового акту, бо тоді “це буде правовий нігілізм і повний бедлам”.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закону, на який було подолане вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони було ухвалено за відсутності в сесійному залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і ухвалили рішення про вихід з коаліції.

У НУ-НС наполягають, що Президент має на всі чотири закони накласти вето, а БЮТ відмовитися від участі в його подоланні.

8 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що у разі ветування Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ ухвалених 2 вересня законів БЮТ долатиме накладене вето.