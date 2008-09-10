Тимошенко не пустила людей Балоги на Кабмін?

Керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК заявляє, що сьогодні представників Секретаріату Президента, зокрема його особисто, не пустили на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.БЕРНАЗЮК повідомив журналістам біля входу в зал засідань Кабміну після початку самого засідання.

Він наголосив, що всі необхідні процедури Секретаріат виконав, зокрема в Кабмін було передано відповідний лист за підписом голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з проханням про присутність на засіданні Я.БЕРНАЗЮКА.

«Сьогодні вперше за 17 років незалежності України прем`єр-міністр не пустив представника Президента України на засідання Кабміну», - заявив Я.БЕРНАЗЮК. Він зазначив, що представники Секретаріату Кабміну попросили його покинути будівлю «через те, що прем`єр-міністр заборонила (йому – УНІАН) брати участь у засіданні».

Я.БЕРНАЗЮК пов`язує відмову в допуску на засідання уряду з тим, що Кабмін планує сьогодні розглянути чотири питання, в яких, за його словами, простежується «чіткий кремлівський слід». Зокрема, він повідомив, що уряд планує розглянути питання про передачу в управління від Фонду державного майна Міністерству промислової політики «Турбоатома», «Сумихімволокна», підприємства «Каскад» і ще низки привабливих, за його словами, з погляду російського капіталу, підприємств.

«Також іде питання про роздачу 85 дозволів на використання корисних копалини без будь-яких конкурсів, аукціонів і тендерів», - стверджує Я.БЕРНАЗЮК.

Крім того, за його словами, Мінпромполітики планується передати право визначати підприємства гірничо-металургійного комплексу, які буде звільнено від сплати збору у вигляді цільової надбавки на газ, який використовується у виробництві, а також визначати підприємства ГМК, яким без аукціону даватимуть дозвіл на видобування коксівного вугілля, і залізної руди.