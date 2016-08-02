Росія збільшує витрати на іформаційну війну в Європі

Про це повідомляє The Times.

"Кремль збільшив бюджет Russia Today і його англомовного каналу, інших сервісів, включаючи Sputnik, який відкрив штаб-квартиру в Единбурзі", - йдеться в повідомленні.

Загальні витрати Росії на телебачення, радіо та інтернет-послуг за кордоном складали £151 млн у 2015 році, але були збільшені до £255 млн.

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Раніше російський історик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей заявляв УНІАН, що ефект пропаганди в Росії почне слабшати до 2017 року через повну невідповідність дійсності.