Ющенко вважає, що Тимошенко не піде на відновлення демкоаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що БЮТ і його лідер Юлія ТИМОШЕНКО не підуть на відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед мешканцями села Водяники Золотоніського району Черкаської області.

«Очевидно, що зобов’язання БЮТ і його лідера не дадуть цього зробити», - сказав Президент, не пояснивши, водночас, про які саме зобов’язання і перед ким йдеться.

Президент наголосив, що для відновлення коаліції БЮТ має відмінити всі антиконституційні закони, ухвалені у період з 2 по 5 вересня. «Якщо цього не буде зроблено, ніхто не сяде за стіл переговорів з ними», - сказав він.

Також В.ЮЩЕНКО повторив свою вимогу щодо необхідності висловлення Блоком Тимошенко своєї позиції стосовно подій в Грузії. При цьому Президент зауважив, що це може бути будь-яка позиція – «жорстка, середня, нейтральна». Але, на його думку, демократична сила, якою себе позиціонує БЮТ, не може не сказати нації про свою позицію. «Це нечесно перед українською нацією», - сказав Президент.

Він пообіцяв, що зробить усе для того, щоб діалог всередині демократичної коаліції був відновлений, але висловив сумнів, що на це піде БЮТ.

Президент також вчергове розкритикував події у парламенті, назвавши їх демонтажем усіх демократичних перетворень в Україні. «Коли хтось пробує всі повноваження, які балансують систему влади, передати в одні руки, - так вибудовується виключно диктатура, так демократія не розбудовується», - сказав Президент, знову пообіцявши заветувати антиукраїнські, за його словами, закони, ухвалені в парламенті з 2 по 5 вересня.

Крім того, В.ЮЩЕНКО виступив з гострою критикою ідеї підвищити прохідний бар’єр на виборах до парламенту до 10%. «БЮТ і Партія регіонів внесли пропозицію, маючи на увазі, що будуть нарізати Україну ззаду впоперек і формувати коаліцію неєвропейського зразка. Та не буде цього ніколи, я цього не допущу», - заявив Президент.