Заяви Трампа є випробуванням на здатність українських політиків протистояти популістам - Лубківський

Так він 2 серпня прокоментував дискусію навколо нещодавніх висловлювань Дональда Трампа про російську агресію в Україні, окупацію Криму та американо-російські відносини.

“Ми покладаємося на мудрість та інституційну силу Республіканської партії, яка завжди займала принципову позицію у міжнародних відносинах, відстоювала фундаментальні цінності вільного світу, протидіяла агресорам і терористам. Віримо, що імпровізації Трампа будуть вгамовані консолідованою позицією республіканців. Адже ці заяви - порушення усіх можливих етичних, політичних та міжнародно-правових принципів, які відрізняють цивілізований демократичний світ від світу тоталітаризму та імперіалізму”, - сказав Лубківський.

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Не можна легковажити заявами Трампа, наголосив він, бо сам факт їхнього виголошення є загрозливим у контексті російської агресії.

“Заяви Трампа небезпечні не лише як словесні експерименти. Вже сьогодні це - реальне підігрування російській агресії та пропаганді. Це - заохочення Кремля, сигнал про безкарність, який на руку не лише Путіну, але й масі інших противників цивілізованого світового порядку”, - відзначив Лубківський.

Риторика Дональда Трампа, вважає Лубківський, є випробуванням на здатність українських політиків займати консолідовану позицію і протистояти популістам.

“Для України ситуація із заявами Трампа - це також тест. По-перше, це приклад того, до чого можуть призвести популізм і некомпетентність. По-друге, це – перевірка, наскільки виразною і консолідованою є позиція українського політикуму, коли порушуються права України, цінності суверенітету, свободи й безпеки. Мушу сказати: Арсеній Яценюк став єдиним політичним лідером, який відразу зреагував на таку ситуацію. Цю ж позицію підтримали Арсен Аваков, колишня міністр фінансів Наталя Яресько. Інших діячів держави і політичних сил це мало б підштовхнути до одного простого і принципового висновку: не можна ховати голову в пісок, коли мова йде про виклики національній безпеці, нашій державності чи територіальній цілісності, незалежно від того, хто є автором таких претензій», - сказав Данило Лубківський.