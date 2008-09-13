БЮТ готується до виборів та знищення повноважень Президента

БЮТ почав активну підготовку до дострокових парламентських виборів.

Про це повідомив народний депутат від блоку Богдан Губський в інтерв’ю INTV.

"Ми створили всю вертикаль штабної роботи - від центрального до районного та сільського штабу. БЮТ активно готується до дострокових виборів. Від суботи депутати їздять по округах, проводимо прес-конференції", - розповів депутат.

Він висловив думку, що, в разі проведення дострокових виборів, БЮТ самостійно набере 226 голосів.

Він також переконаний, що прем’єр Юлія Тимошенко виграє президентські вибори, якщо братиме в них участь.

Водночас, на думку Губського, в разі проведення конституційної реформи Тимошенко не балотуватиметься в президенти.

"Ну а для чого їй балотуватися? Хай в уряді працює. Вона найбільш здібна як прем’єр-міністр. Моя думка – це ефективніше для неї", - сказав він.

"Позиція БЮТ дуже проста – змінити Конституцію, зробити суто парламентську державу, нівелювати президентські повноваження", - пояснив Губський.

Водночас він спростував інформацію про домовленості щодо підтримки БЮТ Віктора Януковича на виборах президента в разі проведення конституційної реформи.

"Блок Юлії Тимошенко на президентських виборах може підтримати тільки представника БЮТ. Розрахунки, про які ви кажете, не ведуться", - стверджує він.

Українська правда