В УКРОПі пропонують ввести в Україні політичну люстрацію за прикладом Польщі і Чехії

Як повідомив політик на своїй сторінці в Facebook, проект закону № 4688 «Про внесення змін до Закону України «Про очищення влади» (щодо переліку осіб, які підлягають люстрації)» дозволить застосувати в Україні принципи політичної люстрації за зразком Польщі та Чехії, які на початку 90-х теж звільнялися від впливу Кремля та його колаборантів.

Нардеп наголосив, що на сьогодні з усіх представників проросійськи налаштованої колишньої влади люстрація торкнулася лише чиновників, утім, вони й досі мають право балотуватися на виборчі посади всіх рівнів та навіть до Верховної Ради. «В той же час депутати всіх рівнів, партійні функціонери від ПР і КПУ, тобто саме політичні діячі, головні провідники лінії режиму Януковича, серед яких є ідеологи і співорганізатори антиукраїнської політики Януковича, уникнули будь-яких обмежень і санкцій», – зазначив Андрій Денисенко.

Відтак народний депутат пропонує запровадити довічну заборону бути призначеними і обиратися в органи державної влади і місцевого самоврядування керівникам облрад, облдержадміністрацій, міністрам і нардепам від ПР і КПУ, які працювали на своїх посадах в період з 2011 по 2013 роки, а також членам центральних керівних органів цих партій. А депутати місцевих рад, партійні функціонери обласного, міського й районного рівнів мають отримати заборону на владу терміном на 10 років.

Крім того, в законопроекті пропонується довічно заборонити посадовцям та депутатам від цих партій служити в Збройних Силах України та правоохоронних органах. «Законопроект про політичну люстрацію за своєю суттю є Актом обмеження п'ятої колони Кремля. Його ухвалення дозволить виконати стратегічне завдання державного будівництва і національної безпеки – залишити проросійські еліти поза владою і впливом на загальнонаціональну і місцеву політику», – переконаний політик.

Андрій Денисенко також додав, що ухвалення законопроекту позбавить промосковських політиків, які проводять антиукраїнську діяльність, можливості прикриватися депутатською недоторканістю та працювати на здійснення реваншу, повернення Малоросії, власне подальше корупційне збагачення і геополітичний розворот України в бік Росії.