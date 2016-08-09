Україна може бути єдиною в світі, чия територія окупована з цілим корінним народом - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лооде сказав під час засідання круглого столу "Про корінні народи України".

"Я думаю, перше, і найголовніше очікування з боку міжнародного співтовариства, а також це включає систему ООН, що Україна інтегрує в недалекому майбутньому принципи декларації ООН з прав корінних народів у своє національне законодавство", - сказав він.

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При цьому Лооде висловив думку, що Україна може бути єдиною державою в світі, чиї землі і території, на яких проживають корінні народи, перебувають під військовою окупацією іноземної держави.

"І факт, що це держава також є другою найбільшою ядерною країною в світі і постійним членом Ради безпеки ООН, не спрощує ситуацію для України. І це означає, що принаймні в короткостроковій перспективі Україна не може взяти відповідальність за те, як права людини і корінних народів у реальності реалізуються на традиційних землях цих народів", - заявив член постійного форуму ООН.

Він сказав, що таку відповідальність має нести Російська Федерація як країна-окупант.

"І також нам зрозуміло, що цей окупант демонстративно відмовляється від цієї відповідальності. Росія показує повне нехтування правами людини", - підкреслив Лооде.

Він вважає, що реалізація прав людини в Криму є унікальним викликом для України.