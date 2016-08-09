Україна закликає світ не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу
Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу, який 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди міжнародного Дня корінних народів світу.
«Звертаємось до міжнародного співтовариства із закликом засудити дії окупаційної влади, докласти необхідних зусиль для захисту кримських татар від дискримінації та переслідувань з боку Російської Федерації та не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу, який 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації», - йдеться у документі.
У відомстві констатують, що Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин країни, зокрема, захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної української держави та визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, як повноважний орган кримськотатарського народу.
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Крім того, Україна вкотре звертає увагу, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань на тимчасово окупованій частині території, починаючи з дати початку тимчасової окупації Криму, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.
«Упевнені, що всі винні в окупації та протиправній спробі анексії Криму, а також системних і широкомасштабних порушеннях прав людини на українській тимчасово окупованій території будуть притягнуті до відповідальності», - підкреслюється у заяві.
Зазначається, що Україна і надалі не припинятиме докладати усіх своїх зусиль для повної деокупації території Криму та відновлення суверенітету і територіальної цілісності і закликає партнерів посилити свій тиск на країну – окупанта.