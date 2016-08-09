Україна закликає світ не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди міжнародного Дня корінних народів світу.

«Звертаємось до міжнародного співтовариства із закликом засудити дії окупаційної влади, докласти необхідних зусиль для захисту кримських татар від дискримінації та переслідувань з боку Російської Федерації та не допустити повторення геноциду кримськотатарського народу, який 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації», - йдеться у документі.

У відомстві констатують, що Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національних меншин країни, зокрема, захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної української держави та визнає Меджліс кримськотатарського народу, виконавчий орган Курултаю кримськотатарського народу, як повноважний орган кримськотатарського народу.

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Крім того, Україна вкотре звертає увагу, що системний тиск на кримськотатарський народ, репресії за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань на тимчасово окупованій частині території, починаючи з дати початку тимчасової окупації Криму, є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.

«Упевнені, що всі винні в окупації та протиправній спробі анексії Криму, а також системних і широкомасштабних порушеннях прав людини на українській тимчасово окупованій території будуть притягнуті до відповідальності», - підкреслюється у заяві.

Зазначається, що Україна і надалі не припинятиме докладати усіх своїх зусиль для повної деокупації території Криму та відновлення суверенітету і територіальної цілісності і закликає партнерів посилити свій тиск на країну – окупанта.