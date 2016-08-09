Політика РФ спрямована на знищення корінних народів – заступник міністра інформполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джапарова сказала під час презентації стратегії публічної дипломатії кримських татар.

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Перший заступник міністра зазначила, що російська пропаганда спрямована на дезорієнтацію корінного населення окупованого Криму та дискредитацію усього того, що стосується України.

У цьому зв'язку, на її переконання, ключовими задачами у протидії російській пропаганді повинні бути консолідація кримськотатарської спільноти навколо розуміння власного походження та історії, консолідація українського суспільства навколо ідеї, що вона має право приєднатися до родини цивілізованих країн, а також збільшення рівня поінформованості міжнародної спільноти про кримськотатарський народ як корінний народ Криму і активна боротьба проти зусиль російської пропаганди щодо делігітимізації статусу кримських татар як корінного народу Криму та України.

"Не секрет, що навіть технічно кримські татари, згідно з російським законодавством, не можуть вважатися корінним народом, адже за їхніми дефініціями, це так підступно. Вони спочатку доводять корінні народи до малочисельності, а потім як тільки-но чисельність такого народу не перебільшує 50 тисяч, тоді вони їх вважають корінними народами, тобто уся їхня історія, таке імперське ставлення спрямоване на знищення корінних народів. А вже потім, коли їх зовсім мало, вони готові їх визначати корінними народами і начебто імітувати якусь політику або захист корінних народів", - наголосила Джапарова.

При цьому чиновниця зазначила, що кримські татари не хочуть бути корінним народом РФ, навіть якби така пропозиція з'явилася.

"Ми себе ідентифікуємо як частину України, і ми намагаємося використати право самовизначення, яке дається нам декларацією ООН з прав корінних народів на самовизначення саме в межах української держави", - підкреслила Джапарова.