Завтра КС озвучить довгоочікуване рішення, яке вже нікому не потрібно

У п’ятницю, 19 вересня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 17 вересня Рішення у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, суб’єкт права на конституційне подання - 105 народних депутатів - звернувся до Конституційного Суду з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України в частині офіційного тлумачення термінів або змісту понять «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України», «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України».

Автори подання вважають, що порушені у ньому питання мають гостру суспільно-політичну актуальність.