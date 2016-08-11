Відлуння провокацій РФ у Криму: Порошенко доручив посилити охорону стратегічних об'єктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що у зв’язку з провокаційними діями Російської Федерації в окупованому Криму та ескалацією її дій на Донбасі Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств та МЗС. Верховний головнокомандувач наказав привести в посилену бойову готовність підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Прикордонної служби та Служби безпеки.

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«Особливі вимоги, - наголосив президент, - до прикордонників в районах адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом та на лінії зіткнення на Донбасі».

Глава держави доручив прикордонникам посилити пропускний режим у пунктах пропуску, а співробітникам Нацгвардії та Нацполіції – посилити охорону стратегічних об’єктів та об’єктів інфраструктури, щоб запобігти можливим терористичним атакам.