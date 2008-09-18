Мельниченку розказали в Америці про два силових сценарії в Україні

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ стверджує, що окремі політичні сили та окремі політики розробляють силовий сценарій для вирішення політичної кризи і збереження влади.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, для реалізації такого сценарію не обов’язково виводити танки на вулиці, не обов’язково стріляти по Верховній Раді". "Одним із можливих силових варіантів є інспірування замаху на Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА або на Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО. Такий план в "гарячих головах" зараз розробляється", - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На уточнююче запитання, кого він має на увазі, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: "Одним із них я вважаю главу президентської адміністрації Віктора БАЛОГУ". При цьому він зауважив, що має у своєму розпорядженні багато фактів "які вказують, що В.БАЛОГА систематично порушував Кримінальний кодекс".

Крім того, на одне із запитань М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів, що стверджувати про можливість силового сценарію в Україні йому дозволяє інформація, яку він отримав тиждень тому у Вашингтоні. "Я зустрічався з рядом людей, і вони говорять, що такий сценарій можливий", - сказав колишній охоронець Л.КУЧМИ.

У зв’язку з чим, М.МЕЛЬНИЧЕНКО закликає відповідні підрозділи та служби вжити заходів щодо посилення охорони В.ЮЩЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО. Він вважає, що одним із таких кроків має стати заборона В.ЮЩЕНКУ та Ю.ТИМОШЕНКО "сидіти на передніх сидіннях автомобіля”.

Разом з тим М.МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що для іншого варіанта силового сценарію окремі політики та політичні сили можуть вдатися, використовуючи тему "зовнішнього ворога в обличчі Росії". Говорячи про виконання "силового варіанта", М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що він "залежить від дій двох підрозділів: Управління державної охорони, яке очолює Валерій ГЕЛЕТЕЙ, і спецпідрозділу "Альфа".

У той же час він зауважив, що не має у своєму розпорядженні відповідного "документа з печаткою", але "це - оперативна інформація, якою я володію, і вона має право на існування". "А тому, керівництво УДО і "Альфи” мають все зробити, щоб цього (силового варіанта - УНІАН) не відбулося", - наголосив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Я застерігаю політиків від такого кроку, оскільки це призведе до розвалу України”, - підкреслив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.