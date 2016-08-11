Україна завершила досудові консультаціі з РФ щодо вод навколо Криму
17:03, 11 серпня 2016Політика
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Україна завершила досудові консультаціі з Росією щодо суверенних прав у водах навколо Криму.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / Фото УНІАН
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних прав України Павло Клімкін.
Flash from Minsk:делегація УА щойно завершила досудові консультаціі з РФ щодо суверенних прав у водах навколо Криму. Далі - арбітраж #UNCLOS— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 августа 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Росії деокупації Криму та грошову компенсацію, сума збитків наразі сягає 1 трильйон грн.
У березні 2014 року Російська Федерація після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.
Україна вже подала до Європейського суду з прав людини 4 позови проти Російської Федерації за її дії в Криму і на Донбасі.
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