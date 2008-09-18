У БЮТ придумали, чому Ющенко не зможе розпустити Верховну Раду

Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО вказує, що Президент не має права розпустити парламент без проведення консультацій з керівництвом ВР і лідерами фракцій.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу можливих дій Президента щодо розпуску Верховної Ради України VI скликання.

Віце-спікер парламенту висловив здивованість тим, що в українському суспільстві та, зокрема, в експертному середовищі сформувалася хибна думка про беззаперечне право Президента своїм Указом розпустити Верховну Раду України за умови, якщо протягом одного місяця, відповідно до ст. 83 Конституції України, у парламенті не буде сформовано коаліції депутатських фракцій.

«Насправді законотворець чітко прописав це як право, а не обов’язок Президента. Це означає, що для того, щоб конституційним шляхом ухвалити це рішення, В.ЮЩЕНКО має врахувати суспільну, політичну та інші складові ситуації, що склалася в Україні», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він звернув увагу на ст. 90 Конституції України, яка чітко зафіксувала, що «рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України».

«Отже, якщо такі консультації не відбудуться, або, скажімо, на них прибудуть представники однієї або лише кількох фракцій парламенту, це означатиме, що обов’язкова умова процедури розпуску парламенту, передбачена Основним Законом, не буде виконана. А поява Указу Президента про розпуск парламенту без виконання цієї норми може тлумачитися як неконституційна діяльність Президента», - зазначив заступник голови Верховної Ради України.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що сьогодні у дискусії про дострокове припинення діяльності парламенту треба брати до уваги і той факт, що в парламенті активно працює близько 400 народних депутатів. «А тому, зрозуміло, що ініціатива Президента щодо дострокових виборів парламенту, яку підтримує лише половина однієї з п’яти фракцій та ледь більше 10% українського суспільства, виглядає радше як спроба своєрідної узурпації влади. Якби щонайменше більшість Верховної Ради, а найголовніше – більшість суспільства підтримала би таку ідею, тоді дії Президента були би виправданими. На сьогодні, коли Верховна Рада в 350-400 голосів ухвалює важливі законопроекти, важко збагнути необхідність дострокового припинення її повноважень», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Він припускає, що парламент, який сьогодні досить ефективно працює, може діяти щонайменше до президентської виборчої кампанії без формалізації коаліції.