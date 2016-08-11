У Раді відреагували на провокацію ФСБ в Криму, назвавши її "частиною політичних ігрищ"

Про це йдеться у заяві спікера з приводу нагнітання хвилі антиукраїнської істерії в Росії, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Російська пропаганда використовує цей фейк для нагнітання чергової хвилі антиукраїнської істерії в Росії, а російська воєнщина намагатиметься використати його для посилення обстрілів української території та виправдання діяльності власних диверсійно-розвідувальних груп, які останніми тижнями дуже часто намагають прорватися або просочитися крізь українські блокпости», - наголосив Парубій.

За його словами, Росія вчергове захоплює українських заручників для продовження політичних торгів. «Підтвердженням того, що дана провокація є частиною політичних ігрищ, є заяви очільників Російської федерації про фактичну відмову представників Росії від проведення переговорів у «нормандському форматі», - зазначив голова ВР.

На жаль, констатував Парубій, знову заручниками політика Кремля стали громадяни України. «Ще належить з’ясувати, ким і яким чином вони були переправлені на територію Криму. Хоча мета цієї спецоперації очевидна – дискредитувати Збройні сили України», - сказав він.

Водночас, за словами Парубія, провокація не вдалась, у підтасовані факти не повірив ніхто. «Однак для усієї української влади та громади актуальним залишається питання негайного визволення з полону українських громадян, які стали черговими заручниками путінського режиму», - підкреслив голова ВР.

Читайте такожВигадана ФСБ провокація в Криму виявилася п'яними розбірками російських військових - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

Тим часом у Росії правоохоронні органи розповсюджують неправдиву інформацію про підготовку українцями терактів на території РФ.