Зникнення заявленого ФСБ "українського диверсанта" Панова: брат розповів подробиці

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН в телефонній розмові.

Зокрема, за його словами, Євген Панов минулого тижня планував поїхати разом зі своїм товаришем на вихідні до Запорізького військового госпіталю на реабілітаційні процедури.

Однак у його товариша не вийшло поїхати і Панов запропонував перенести візит до госпіталю на інший час.

Після цього, сказав Котелянець, його брату хтось зателефонував і він на власному авто поїхав у невідомому для рідних напрямку.

Також Котелянець додав, що це не стривожило рідних, оскільки у Євгена велике коло знайомих, оскільки він очолює громадську організацію та є волонтером.

Він лише зазначив, що це рішення було спонтанним.

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Крім того, Котелянець зазначив, що Панов взяв із собою небагато речей, за якими можна зробити висновок, що він поїхав відпочивати: “Він взяв із собою рушник, труси, зубну щітку та маленьку валізку”.

Великі дорожні речі та військовий одяг він залишив дома. Йдеться про рюкзаки, форму та берці.

Також Котелянець додав, що його брат ніколи не планував їхати до Криму, чудово розуміючи, що він буде затриманий як учасник АТО.

При цьому він наголосив, що у Євгена не було жодних мотивів взагалі десь зникати.

Котелянець також розповів, що в суботу, 6 серпня, брат телефонував своїй дружині увечері і сказав, що у нього все гаразд і що він повернеться додому в неділю або в понеділок. І пообіцяв дружині передзвонити, якщо затримається до понеділка. Після цього до Євгена додзвонитись не вдавалося.

“Я йому дзвонив у суботу, не пам'ятаю часу, але він був поза зоною досяжності. Потім десь о 10-й вечора мені прийшла СМС, що Євген з'явився в мережі. Я йому зателефонував, але абонент знову був поза зоною досяжності. Але я не здивувався, оскільки у Євгена старий телефон і часто сідає батарея. І всі в родині про це знали. Але коли він не приїхав у понеділок, ми почали дзвонити друзям”, - сказав Котелянець.

Також він додав, що дружина Панова звернулася до поліції аж у середу, 10 серпня, тому що сподівалася знайти Євгена через широке коло його друзів і знайомих.

Рідні звернулися в поліцію, коли побачили у середу інформацію в ЗМІ про те, що Євген у Криму і затриманий російськими спецслужбами.

Котелянець також зазначив, що зараз він долучає до визволення свого брата кримську правозахисну організацію, яка займається обміном полонених з Криму.

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Крім того, він поінформував, що в рамках розшукової справи, яку відкрила поліція, слідчі вже приходили додому до Панова, а сьогодні вони викликають на допит свідків.

Котелянець також додав, що близьким невідомо, звідки Євген здійснював останній телефонний дзвінок, а також до кого він поїхав на зустріч.

Вони припускають, що він поїхав десь недалеко від Енергодара, можливо до смт Василівка.

Також Котелянець додав, що зник особистий автомобіль Євгена, на якому він поїхав на цю зустріч.

“Він поїхав на своєму “Ланосі”, але зазвичай далі Запоріжжя він ним ніде не їздить. Нині машини ніде немає”, - сказав брат зниклого.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.