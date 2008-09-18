Ющенко переконався у тому, що уряд зневажає армію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що недостатнє фінансування Збройних Сил України демонструє зневагу до питань розбудови армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому серед представників ЗМІ прес-релізі щодо робочої поїздки глави держави до Рівненської області, де В.ЮЩЕНКО спостерігає за навчанням механізованої бригади Сухопутних військ.

Президент вважає, що в умовах того дефіциту безпеки, який продемонстрували нещодавні події в Грузії, процес створення модерної, боєздатної й ефективної армії набуває особливого значення. У зв’язку з цим він констатує, що у реформуванні ЗСУ було обрано правильний курс. Оцінюючи проект держбюджету на 2009 рік, який уряд передав до Верховної Ради, В.ЮЩЕНКО вважає, що передбачене на розвиток української армії фінансування є недостатнім.

Відтак, глава держави переконаний, що видатки, передбачені проектом бюджету, не дозволять зупинити обвальне зниження рівня справності озброєння і бойової техніки, що негативно вплине на боєздатність Збройних Сил.

Президент також зауважує, що і у поточному році передбачене бюджетом фінансування розвитку ЗСУ стало найнижчим за всі роки незалежності.

Як зазначається у прес-релізі, тільки на розвиток озброєнь, військової техніки та інфраструктури наступного року потрібно виділити не менш як 5 млрд. грн. Виділяється ж трохи більше 1 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до проекту державного бюджету, у 2009 році уряд планує виділити Міноборони 17,4 млрд. грн. Потреба ж у видатках військового відомства на наступний рік становить 32,2 млрд. грн., або 2,5% від національного ВВП.