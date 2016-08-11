Заяви Росії про "терористів" у Криму не змінять факту приналежності півострова Україні - МЗС Швеції
Міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом наголошує, що заяви Російської Федерації про "терористів" у Криму не змінять факту приналежності півострова до України.
Про це голова зовнішньополітичного відомства Швеції повідомила у Twitter.
"Різкі російські твердження про українських "терористів" не змінять факту, що Крим є і залишиться частиною України", - заявила Вальстрьом.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».
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Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.
Сьогодні, 11 серпня, президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.