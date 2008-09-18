Київрада врахувала пропозиції блоку Кличка щодо нового Генплану

Київрада врахувала всі побажання блоку Кличка стосовно нового Генерального плану. Про це заявив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, депутат Київради Дмитро Андрієвський. На переконання політика, це може свідчити про вміння влади та опозиції знаходити компроміс у стратегічних питаннях , що стосуються подальшої долі Києва.

«Влада запропонувала свій проект рішення, ми надали пропозиції, ці пропозиції були враховані. Це я й називаю нормальною, конструктивною роботою», - відзначив політик.

Водночас Дмитро Андрієвський наголосив, що опозиція буде стежити за усіма етапами розробки вкрай важливого для міста документа. «Якщо ми побачимо якісь зловживання, фінансові порушення, спроби легалізувати незаконні рішення або просто звичайні помилки, ми обов’язково будемо інформувати про це громадськість», - додав депутат.

Нагадаємо, сьогодні була створена робоча група при КМДА з питань розробки нового Генерального плану розвитку міста до 2020 року. До цієї групи увійшли фахівці головних управлінь КМДА, провідні спеціалісти у сфері містобудування і архітектури, депутати Київради. Роботу з розробки нового Генерального плану планують завершити до 2010 року.