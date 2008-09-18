Депутат БЮТ: Ющенко знову заветував закони, ухвалені 2-5 вересня

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляє про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно ветував закони, ухвалені Верховною Радою 2-5 вересня.

За словами депутата, в п`ятницю БЮТ вимагатиме, щоб ці закони підписав спікер парламенту.

У коментарі "Українській правді" А.ПОРТНОВ розповів, що перед тим, як він у четвер залишив парламент, до апарату Верховної Ради надійшли відповідні закони з повторним вето Президента.

А.ПОРТНОВ наголосив, що повторне вето не передбачено Конституцією, тому такі дії глави держави є неконституційними.

Зокрема, за словами депутата, з повторним вето до Верховної Ради повернулися три закони: про тимчасові слідчі комісії, про Державну службу спецзв`язку та захисту інформації України та про організацію і порядок діяльності Верховної Ради.

За словами А.ПОРТНОВА, В.ЮЩЕНКО наклав вето "за формальними причинами – деякі закони після подолання вето мали інший реєстраційний номер, ніж на момент ухвалення".