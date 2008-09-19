Янукович: Партія регіонів може створити коаліцію з БЮТ

Партія регіонів може створити коаліцію з Блоком Юлії Тимошенко, якщо знайде компроміси з питань НАТО і російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в прямому ефірі телеканалу «ЛОТ» у Луганську заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, зараз робочі групи партії ведуть переговори про коаліцію з усіма фракціями, окрім НУ-НС.

«Ми готові шукати компроміси з будь-якою політичною силою, яка згодна працювати. Що стосується БЮТ, тобто дві основні суперечності – НАТО і мовне питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів провела короткі переговори з робочими групами. «На даному етапі ми хочемо провести референдум щодо НАТО. Якщо БЮТ погодиться на референдум, аби почути український народ, то це зніме одну з розбіжностей. Але ж «помаранчеві» підписали листа щодо ПДЧ, не спитавши у народу. Тому я не думаю, що вони на це підуть», – повідомив він.

В.ЯНУКОВИЧ також додав: «З питання мови – ми також знаємо їх позицію. Для другої державної потрібно 300 голосів. Але БЮТ на це ніколи не погодиться. Ми готові прийняти закон, аби кожний регіон міг застосовувати ту мову, яка йому зручніша, нарівні з державною. Знову ж, потрібний референдум. І бажання БЮТ працювати. Тоді об`єднання можливе», – наголосив лідер «регіоналів».