На підтримку уряду і Тимошенко надходять телеграми

На підтримку уряду і прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО продовжують надходити телеграми з різних куточків України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів.

У своїх листах, телеграмах та зверненнях громадяни викладають пропозиції щодо виходу із політичної кризи в Україні, йдеться у повідомленні.

Громадяни відзначають, що готові підтримати створення будь-якої коаліції, яка буде працювати на користь народу і буде сприяти консолідації нації, - пишуть депутати місцевих рад Кіровоградської області.

Вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, трудові колективи дошкільних навчальних закладів позитивно оцінюють кроки уряду, спрямовані на вирішення актуальних соціально-економічних проблем країни, - наголошує урядова прес-служба.

“На адресу прем’єр-міністра також надіслали звернення представники громадських організацій Черкаської області, у якому вони висловлюють підтримку уряду і засуджують дії Президента Віктора ЮЩЕНКА, спрямовані на розвал демократичної коаліції і на дестабілізацію суспільства”, - зазначається у повідомленні.

Листи на підтримку уряду також продовжують надсилати депутати місцевих рад і представники громадських організацій. Зокрема, депутати Золочівської районної ради пишуть Ю.ТИМОШЕНКО: “Криза виникла в Україні завдяки тим політикам, які звикли лише обіцяти, а не виконувати. Але підтримка людей на Вашому боці. І з кожним днем вона тільки зростає. Саме це їх і дратує, штовхаючи на такі необґрунтовані дії”.

Урядова прес-служба наводить звернення членів Кам’янських районних громадських організацій “Діброва” та “Захист”: “Уряд нині демонструє чітку антиінфляційну політику, яка приносить помітні результати. У проекті Держбюджету на 2009 рік закладається рекордна видаткова частина, яка зросте майже на 100 млрд. грн. Ми рішуче засуджуємо поведінку Президента В.ЮЩЕНКА, спрямовану на розвал демократичної коаліції, на дестабілізацію суспільства, та у цей непростий для Уряду та України час хочемо підтримати Вас особисто, Юліє Володимирівно, весь Уряд, всіх людей, що працюють у Вашій команді на благо народу, на збереження миру в нашій державі”.

“Юлія Володимирівна, Донбас з вами”,- цитує прес-служба телеграму жителів Новопетриківки Донецької області.