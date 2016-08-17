Клімкін назвав "однією із ідей" плани про проведення зустрічі в "нормандському форматі" у Китаї

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі "5 каналу".

"Насправді, це Гуанчжоу, оскільки зустріч (Великої) двадцятки відбудеться в Гуанчжоу. Але Китай зараз головує у "Великій двадцятці". Гуанчжоу була тільки однією з ідей, оскільки реально зустріч може відбутися, коли підготовлений результат, і коли на найвищому рівні може відбутися дискусія щодо одного, двох, трьох політичних питань. Для мене власне - це бачення дорожньої карти, виконання Мінських домовленостей, де були б чітко пов'язані між собою часові рамки або скажімо так, послідовність і гарантія виконання. Інакше завжди це буде як робиться Росією, невиконання будь-яких безпекових передумов і спроба просто в очах наших друзів і партнерів, покласти провину за це на Україну", - наголосив Клімкін.

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У зв'язку з цим він сказав, що Росія таку тактику не змінює.

"Але те, що відбулося біля адміністративного кордону з Кримом може мати і інші причини. Давайте чесно скажемо, оскільки 18 вересня в Росії мають відбутися вибори. Ситуація в Криму досить непроста. І партія "Єдина Росія" не зовсім просто йде до підготовки до виборів, тобто це може бути питання внутрішньої мобілізації і для Криму, і для Росії", - припустив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що останні події в Криму, коли Федеральна служба безпеки РФ звинуватила українську розвідку у підготовці нібито терактів на півострові, є підставою відмовитися від зустрічі в "нормандському форматі" в Китаї.