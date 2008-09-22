Ющенко і Тимошенко привітали ветеранів партизанського руху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали ветеранів з Днем партизанської слави.

“Сьогодні ми вшановуємо колишніх учасників антифашистського опору, підпільників і партизанів за мужність, звитягу та самовіддане служіння Батьківщині у роки Другої світової війни”, - зазначив у своєму привітанні глава держави.

Він вважає святим обов`язком держави і суспільства турботу про тих, “чий ратний подвиг став запорукою вільного життя народу України”.

В.ЮЩЕНКО побажав ветеранам міцного здоров`я, щастя і добробуту на довгі роки.

У свою чергу, прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона особисто і уряд роблять багато, щоб хоча б зараз ветерани та підпільники відчули, що держава пам‘ятає про їхній героїзм.

Вона пообіцяла їм, що Кабмін і надалі збільшуватиме пенсії та державну допомогу.

Прем’єр побажала ветеранам здоров‘я, миру, злагоди і всього найкращого.

Привітання Президента розміщене на його офіційному сайті, прем’єр-міністра – на Урядовому порталі.

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У Вінницькій області сьогодні, у День партизанської Слави, вшанували партизанів і підпільників Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької ОДА, урочисті заходи планувалося провести на площі Партизанської слави в Шабелянському лісі Іллінецького району, однак через дощ організатори заходу перенесли урочистості в будинок культури села Кальник (Іллінецький район). Там відбулась урочиста зустріч, мітинг-реквієм, покладання квітів, театралізоване свято і концерт за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, колишніх партизанів, підпільників і громадськості Вінниччини.

Крім того, сьогодні в навчально-виховних закладах Вінницької області проходили урочисті засідання, тематичні уроки мужності, “круглі столи”, семінари, концерти, літературні вечори, вечори-зустрічі з учасниками підпілля і партизанського руху, виховні години тощо.

За словами голови Іллінецької райдержадміністрації Володимира АНІКЕЄНКА, до свята були упорядковані могили, меморіальний комплекс і пам’ятники, пов’язані з іменами учасників підпільно-партизанського руху.

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На Волині з нагоди Дня партизанської слави відбувся обласний зліт учасників партизанського руху.

Як передає кореспондент УНІАН, більше ста учасників зльоту зібралися сьогодні у селі Лопатин Ківерцівського району біля меморіального комплексу "Партизанська слава". Вони пройшли урочистою ходою по алеї, поклали квіти, корзини й гірлянди до обеліска Слави. Щоправда, через негоду усі урочисті заходи були перенесені в Будинок культури в селі Журавичі цього ж району, де відбулися збори, святковий концерт майстрів художньої самодіяльності. Також учасників обласного зльоту пригостили партизанським кулішем.

Вшанувати партизанів і підпільників Другої світової війни приїхав і голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК. "У перемозі нашого народу в Другій світовій війні значне місце належить Вам, – партизанам і підпільникам. Ми пам`ятаємо і шануємо Ваш подвиг. Нехай у Вашому житті, житті ваших дітей і внуків більше ніколи не повторяться ті важкі випробування, які пережили ви", - сказав голова ОДА.

За мужність і героїзм, виявлені у роки Другої світової війни та з нагоди Дня партизанської слави М. РОМАНЮК нагородив учасників партизанського руху грамотами та подяками облдержадміністрації.

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Близько 100 чоловік взяли участь у мітингу з нагоди Дня партизанської слави у Житомирі.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися сьогодні біля пам’ятника Партизанам та підпільникам Великої Вітчизняної за участю ветеранів війни, представників Житомирської обласної та міської влади, громадськості, учнівської молоді та журналістів.

Як зазначив на мітингу секретар Житомирської міськради Анатолій КАЛЕНСЬКИЙ, сьогодні на честь Дня партизанської слави вручено почесні грамоти Держкомітету у справах ветеранів ряду активістам ветеранської організації Житомира.

А.КАЛЕНСЬКИЙ закликав учасників мітингу шанувати "сивочолих ветеранів" та пам’ять загиблих співвітчизників, а також нагадав, що Житомирщина увійшла в історію Великої Вітчизняної війни як партизанський край.