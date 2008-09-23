Янукович не має наміру бути президентом

Переговори Партії регіонів щодо створення коаліції з БЮТ закінчаться за три тижні, заявив лідер "Партії регіонів" Віктор Янукович.

"Ми розуміємо, що наразі не можемо ставити ультиматуми. Я не Ванга і не можу передбачити розвиток ситуації. Наберімося терпіння і дочекаймося результатів переговорів. Вони закінчаться за 20-25 днів", - цитує його слова Лента.ру.

Водночас, він зазначив наявність ряду принципових розбіжностей з БЮТ, зокрема, щодо вступу України до НАТО.

Янукович також повідомив, що партія веде переговори про створення коаліції з усіма партіями, представленими у Верховній Раді, за винятком Нашої України. "Думаю, у нас немає шансів створити коаліцію з ними. І, напевно, не має сенсу починати такі переговори", - зазначив лідер ПР.

При цьому Янукович сказав, що сам він не збирається претендувати на посаду президента країни. "Думаю, мені вдасться ухилитися від президентської долі. Я розцінюю будь-яку посаду як інструмент, що дозволяє реалізувати наші програмні принципи", - підсумував він.