Засідання Верховної Ради розпочалося з перерви

Ранкове засідання Верховної Ради України відкрито, але оголошено перерву до 11-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запросив лідерів фракцій на нараду для узгодження порядку денного засідання.

Як відомо, відтепер лідери фракцій щодня перед сесійним засіданням або після його відкриття узгоджують порядок денний на поточний день.

Раніше ВР узгоджувала порядок денний на тиждень на Погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів у понеділок, на початку сесійного тижня.