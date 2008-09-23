БЮТ знайшов позитив для Тимошенко: кого більше б’ють, того народ жаліє

Лідер фракції БЮТ у Верховній Раді Іван КИРИЛЕНКО вважає, що в державі «небезпечно деформована вертикаль виконавчої влади». За його словами, уряд по суті відсторонений від влади, а на прем’єр-міністра «покладена вся відповідальність, а прав – нуль». «Того - не чіпай, того – не викликай, значна частина рішень заблокована», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

За його словами, це робиться для того, «щоб якомога більше насолити діючому прем’єру». Він додав, що останніми днями звучать на адресу Ю.ТИМОШЕНКО «обвинувачення, огульна критика, образи». І.КИРИЛЕНКО зазначив, що необхідно пам’ятати: в Україні кого «більше всього б’ють, того народ більше всіх жаліє».

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що «з усіх кутків нині підбурюють відставку уряду і комусь таке дуже хочеться, щоб країна остаточно впала в кому». Він наголосив, що на сьогодні не потрібен ні бюджет, ні Євро-2012, ні реформи декому із представників влади, а потрібна «нова бойня у вигляді дострокових виборів».

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що «виборці вимагають не виборів, а домовлятися і об’єднувати зусилля заради держави та інтересів людей».