Путін призначив екс-міністра освіти РФ Ліванова своїм представником з розвитку зв'язків з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін повідомив на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ сьогодні в тимчасово окупованому Криму.

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«Прийнято рішення призначити вже колишнього міністра освіти і науки Дмитра Ліванова спецпредставником президента Російської Федерації з розвитку торговельно-економічних, наукових, технічних зв'язків з Україною», - сказав Путін.

Він заявив, що досвід Ліванова, «не в останню чергу його наполегливість, характер при вирішенні завдань, які ставляться перед ним, відіграватимуть позитивну роль у здійсненні тих функцій, які на нього покладаються».

Зазначимо, що сьогодні президент Росії Володимир Путін за пропозицією прем'єр-міністра Дмитра Медведєва відправив у відставку міністра освіти Дмитра Ліванова.