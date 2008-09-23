Ющенко закликає Тимошенко якомога швидше підписати контракт з Газпромом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд якомога швидше підписати контракт із РАО «Газпром» про поставки природного газу для внутрішнього використання на 2009 рік.

Про це він заявив в інтерв’ю агенції Bloomberg вчора в Нью-Йорку, повідомляє прес-служба глави держави.

«Переговори мають бути завершені якомога швидше», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Нам не можна відкладати вирішення цього питання до грудня, оскільки у грудні в ньому домінуватиме політична складова», – додав він.

В.ЮЩЕНКО заявив, що під час липневої зустрічі з виконавчим директором «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ він сказав йому, що Україна розраховує підписати вищезгадану угоду якомога швидше, у тому числі тому, що «ціна на газ має винятково важливе значення для деяких галузей нашої промисловості, таких, як металургія та хімічна промисловість».

«Я переконаний, що угода має бути підписана до зими», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Основна проблема полягає в тому, щоб домовитися про формулу ціни», до якої також буде включено тариф на поставки російського газу через територію України в Європу.

Президент України також додав, що тариф, за яким здійснюється транспортування російського газу, як і раніше, підлягає переговорам.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що планує найближчими тижнями провести переговори з російською стороною щодо укладання угоди на поставку газу до України.

«Те, що я планую зробити найближчим часом, це провести переговори з керівництвом Росії про укладення стратегічної довгострокової угоди із забезпечення України природним газом… У нас вже майже не залишилося часу для переговорного процесу, і я сподіваюся, що в найближчі тижні ми обов`язково зможемо обговорити це питання з російською владою і підписати відповідну угоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що документи необхідно підписати якнайшвидше, «щоб кожен грудень не ставав місяцем стихійного лиха з браку газу в Україні».

На уточнююче питання, чи можуть бути підписані документи в жовтні, прем`єр сказала, що це може відбутися тоді, коли Росія буде готова продовжити ці переговори «після всіх стресових політичних ситуацій».