Костенко запідозрив, що Тимошенко - прем'єр-міністр УРСР

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО надала «завідомо недостовірну» інформацію на його звернення щодо внесення змін до умов дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою УНП коментарі Ю.КОСТЕНКА.

У депутатському зверненні Ю.КОСТЕНКО запропонував погасити зовнішній борг перед Російською Федерацією за енергоносії у сумі близько 1,2 млрд. дол. США відповідно до Угоди про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням ЧФ РФ на території України, аби з січня 2009 р. перейти на світові ціни за використання російським флотом української землі та інших об’єктів інфраструктури.

Посилаючись на урядову інформацію про додаткове поповнення казни на понад 30 млрд. грн., Ю.КОСТЕНКО висловив переконання, що «Україна зараз має можливість виплатити залишок боргу перед РФ у повному обсязі». «За оцінками наших експертів, ринкова вартість оренди українських земель на території Криму, зайнятих під російські військові бази, може складати, як мінімум, 2,5 мільярди доларів на рік», - зазначалося в депутатському зверненні.

«Як відомо, при підписанні Угоди у 1997 р. Україна погодилася на поступове списання боргу перед РФ в якості оплати за базування флоту замість оплати живими грішми за ринковими цінами. Відповідно до ст. 1 цієї Угоди, державний борг України перед РФ (в сумі 3074,0 млн. доларів США) підлягає погашенню до кінця 2007 р. Ця Угода була ратифікована законом України №547-XIV від 34.03.1999 р. і денонсована не була», - зазначає Ю.КОСТЕНКО.

Проте, повідомляє політик, «у відповіді за підписом Юлії ТИМОШЕНКО Кабмін раптом стверджує, що достроково погасити заборгованість перед РФ неможливо, бо «після підписання угоди період погашення збільшився на весь час перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та встановлено новий порядок погашення»».

При цьому, наголошує лідер УНП, «у відповіді за підписом ТИМОШЕНКО не вказано, яким таким документом денонсовано Угоду про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України». «Наскільки мені відомо, такого документу насправді не існує», - додав Ю.КОСТЕНКО.

За словами лідера УНП, «судячи з відповіді на депутатський запит, уряд фактично відсторонився від переговорного процесу щодо запровадження вигідних Україні, а не Росії умов перебування ЧФ РФ на території України» - «з Кабміну пишуть, що ці переговори здійснюються під керівництвом МЗС, яке очолює підпорядковану безпосередньо главі держави підкомісію з питань функціонування Чорноморського Флоту Росії та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії».

««Я – не я, і хата не моя» - за таким принципом написана урядова відповідь на пропозицію, як реально отримати до небагатого державного бюджету додаткові солідні кошти. З неї так одразу і не скажеш, чий прем’єр-міністр підписав цю відповідь – України чи УРСР", - вважає Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, депутатське звернення щодо змін до умов дислокації ЧФ РФ на території України Ю.КОСТЕНКО направив Ю.ТИМОШЕНКО 26 серпня.

19 вересня народні депутати – представники УНП – Ю.КОСТЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ та Ярослав ДЖОДЖИК (фракція НУ-НС) зареєстрували у Верховній Раді проект закону “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, у якому пропонують законодавчо врегулювати виплату Україною боргів Росії за енергоресурси у 2008 році для переходу в 2009-у на ринкові умови оренди землі в Криму під бази для Чорноморського флоту РФ.

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