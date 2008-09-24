Кернес чекає, що Луценко позбавить його батьківства

Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС позбавлений права носіння зброї і водійських прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам сам Г.КЕРНЕС.

За його словами, протягом двох останніх днів він одержав «два повідомлення від правоохоронних органів».

«Перше – те, що вони позбавили мене дозволу на зберігання й носіння вогнепальної зброї», - сказав секретар, і друге, «про те, що вони мене позбавляють водійських прав. Поки я не пройду у них, значить, медкомісію».

Г.КЕРНЕС повідомив, що планує оскаржити ці рішення міліції в суді. При цьому секретар міськради вважає, що йому заважають працювати.

«Я вже не можу зрозуміти, чим займатися: написати заяву й піти у відпустку, щоб зайнятися всіма судовими тими розглядами, чи ходити на роботу. Але не дають конкретно працювати», - сказав Г.КЕРНЕС і поскаржився на те, що правоохоронці не хочуть залишити його у спокої.

«Все це, звичайно, добре. Але я чекаю зараз від них наступного кроку - що вони мені повідомлять про те, що вони мене позбавили батьківства», - сказав Г.КЕРНЕС.