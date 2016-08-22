Порошенко: частка української мови на телеканалах неприпустимо мала

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з представниками української діаспори в світі.

Порошенко нагадав, що минулого місяця підписав закон про збільшення часткиукраїномовних пісень на радіо.

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"Тепер, користуючись нагодою, я хочу публічно переказати привіт власникам та топ-менеджерам деяких телевізійних каналів: панове, частка української мови у вас неприпустимо мала. І, перш ніж проявити законодавчу ініціативу, пропоную ринку згадати і про совість, і про саморегуляцію", - сказав Порошенко.

Глава держави заявив також, що "статус української мови як єдиної державної буде наповнюватися реальним змістом, але з повагою до прав національних меншин".

За твердженням Порошенка нацменшини, "як показали події останніх років, міцно стоять на позиціях українського державного патріотизму".

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада ухвалила закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Закон ухвалено з метою забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менш як 50% національного аудіовізуального продукту. 6 липня президент підписав цей закон.