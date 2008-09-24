Ющенко у понеділок зустрінеться з Бушем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує у понеділок, 29 вересня, зустрітись з Президентом США Джорджем БУШЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв`ю журналістам, анонсуючи свій наступний візит до США, який відбудеться 28-29 вересня.

За його словами, у неділю, 28 вересня, він планує відвідати Вашингтон.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що цей візит буде присвячено двостороннім відносинам, зокрема, йтиметься про виконання Дорожньої карти Україна-США.

Окремим пунктом, за його словами, будуть обговорюватись питання енергетичної співпраці, зокрема, йтиметься про три ключових питання, «починаючи від адаптації ядерного палива на українських станціях, допомоги американської сторони у розбудові майбутніх ядерних проектів мирного атому, у тому числі в розбудові ядерних блоків відповідно до Енергетичної стратегії до 2030 року», - сказав він. За словами В.ЮЩЕНКА, велика увага буде приділена і безпековим питанням.

Він не виключив також, що буде пролонговано двосторонню угоду між Україною і США у сфері безпеки.

Крім того, сказав В.ЮЩЕНКО, сторони можуть торкнутися питання мирного врегулювання Кавказького конфлікту.