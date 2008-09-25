Тимошенко візьме участь у відкритті авіакосмічного салону
08:59, 25 вересня 2008Політика
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У планах прем`єра ще один урочистий захід
Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у відкритті VI Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт ХХI”.
Як повідомляє Урядовий портал, місце проведення заходу: Київська обл., смт Гостомель, аеропорт “Київ-Антонов”. Початок об 11:00.
Також, сьогодні, 25 вересня 2008 р., о 14:00, прем’єр-міністр України візьме участь в урочистому заході з нагоди повернення після реставрації Гетьманського прапору ХVII–XVIII ст. до України.
Урочистий захід відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 2, Національний музей історії України.
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