Тимошенко візьме участь у відкритті авіакосмічного салону

У планах прем`єра ще один урочистий захід

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у відкритті VI Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт ХХI”. Як повідомляє Урядовий портал, місце проведення заходу: Київська обл., смт Гостомель, аеропорт “Київ-Антонов”. Початок об 11:00. Також, сьогодні, 25 вересня 2008 р., о 14:00, прем’єр-міністр України візьме участь в урочистому заході з нагоди повернення після реставрації Гетьманського прапору ХVII–XVIII ст. до України. Урочистий захід відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 2, Національний музей історії України.

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