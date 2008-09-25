Томенко не зміг розшифрувати мовчання Кириленка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО здивований заявою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, що порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту був сформований без її пропозицій.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи відповідну заяву лідера фракції НУ-НС В`ячеслава КИРИЛЕНКА.

За його словами, представник фракції НУ-НС на засіданні погоджувальної ради не виступив проти жодного законопроекту, який був внесений до порядку денного. Крім того, наголосив заступник голови ВР, питання щодо розгляду законопроекту про скасування депутатської недоторканності взагалі не узгоджувалося. Він також наголосив, що фракція БЮТ під час погоджувальної ради запропонувала не розглядати пропозиції парламентських комітетів щодо подолання вето Президента на ряд законів.

«До недавнього часу мовчання розцінювалося як знак згоди, тепер ми будемо знати, що якщо представники НУ-НС мовчать, то вони проти», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також висловив сподівання, що під час сьогоднішніх консультацій зі створенню нового формату коаліції між трьома фракціями – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина – буде з`ясована причина непорозуміння, що виникло стосовно порядку денного.