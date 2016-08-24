Кравчук: у кожній з шести "гарячих точок" є Росія, але Захід закриває на це очі

Про це в ефірі 5 каналу заявив перший президент України Леонід Кравчук.

За його словами, для Заходу важливіше сьогодні бізнес, доходи, робочі місця, ніж кров, яку проливають українці за те, щоб не допустити такої агресії і не дати розширити її далі за межі України.

Читайте такожВідновлення повноважень Росії у ПАРЄ буде легітимізацією окупації Криму - посол

"Візьміть шість "гарячих точок", які сьогодні є в світі. У кожній з них "сидить" Росія. Вона не може не воювати, вона скрізь воює. Таким чином вони (Захід - ред.) ж бачать це. Якщо ми бачимо, вони що не бачать? Але вони закривають очі, тому для них важливіше сьогодні бізнес, доходи, робочі місця, ніж кров, яку проливають українці за те, щоб не допустити такої агресії розширити її далі за межами України", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Леонід Кравчук переконаний, що якщо комусь з представників російської влади прийде в голову божевільна ідея підкорити Україну, то це буде останній день життя Росії.