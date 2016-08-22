Екс-президент України розповів, у разі чого для Росії настане "останній день життя"

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній президент України Леонід Кравчук заявив сьогодні на прес-конференції на тему: "Україна: 25 років Незалежності".

Він зазначив, що Україна не може вплинути "на бажання Росії відновити Радянський Союз, а може і царську імперію, як хоче Путін. Але якщо в Кремлі комусь прийде божевільна ідея, у що я не вірю, підкорити собі Україну, то це буде останній день життя Росії", - переконаний Кравчук.

Він наголосив, що Україна "не здасться просто", і, навіть підкоривши її, Росія не зможе утримати Україну.

"А по-друге, весь світ Росію ізолює не тільки санкціями, але і як державу", - підкреслив він.

Кравчук вважає, що влада РФ це розуміє і просто лякає Україну.

Читайте такожКравчук попередив, що нинішня політична криза може закінчитись для України "останньою революцією"

Говорячи про 25 років Незалежності України, Кравчук наголосив, що "держава відбулася".

"За цей час вона зуміла набагато звільнитися, а по деяких параметрах і зовсім завоювати відокремлення від Росії — енергетичне відокремлення... А, по-друге, організаційно-політично", - сказав екс-президент.

Кравчук назвав це "цивілізаційним проривом" України.

Водночас він зауважив, що владі не вдалося об'єднати весь український народ в одну силу, яка б виступала організовано і розбудовувала б державу.

Кравчук наголосив, що не пам'ятає "жодного дня за 25 років незалежності", коли б Росія бажала б добра Україні.

Він наголосив, що Росія не відпустить Україну добровільно, "і це нам треба знати, тому ми самі маємо від Росії відійти". Екс-президент вважає, що в Україні ще є деякі люди, політичні сили, яким легше йти до об'єднання з Росією, ніж будувати самостійну державу європейського зразка.