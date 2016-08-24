Дуда: незалежність України нагадує, яку ціну мусимо платити за свободу

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі Анджей Дуда сказав під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком перед українськими дипломатами сьогодні у Києві.

"Незалежність України нагадує нам, яку ціну ми мусимо платити за свободу і політичну незалежність", - заявив Дуда.

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Лідер польської держави нагадав, що Польща була першою країною у світі, яка визнала незалежність української держави, що відбулося у грудні 1991 року.

Також він зауважив, що 25-а річниця незалежності України - це також річниця польсько-української співпраці.

"Без якої важко уявити собі підтримання постійного миру і стабільності в нашій спільній частині Європи", - додав Дуда.