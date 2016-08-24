Дуда: незалежність України нагадує, яку ціну мусимо платити за свободу
Незалежність України нагадує, яку ціну треба платити за свободу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Польщі Анджей Дуда сказав під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком перед українськими дипломатами сьогодні у Києві.
"Незалежність України нагадує нам, яку ціну ми мусимо платити за свободу і політичну незалежність", - заявив Дуда.
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Лідер польської держави нагадав, що Польща була першою країною у світі, яка визнала незалежність української держави, що відбулося у грудні 1991 року.
Також він зауважив, що 25-а річниця незалежності України - це також річниця польсько-української співпраці.
"Без якої важко уявити собі підтримання постійного миру і стабільності в нашій спільній частині Європи", - додав Дуда.