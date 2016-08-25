Сьогодні на Тернопільщині День жалоби за загиблими поліцейськими

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.

У документі сказано, що День жалоби оголошується у зв’язку із загибеллю оперуповноваженого Борщівського відділення поліції, майора поліції Олександра Рудика та інспектора Борщівського відділення поліції, капітана поліції Андрія Чернятинського під час виконання професійних обов’язків.

На знак скорботи за загиблими у День жалоби на території області приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних та державних підприємствах та закладах, установах, організаціях на території області.

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Також в області доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм аудіовізуальних засобів масової інформації, які діють на території області.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 45-річний чоловік застрелив свою 41-річну дружину з мисливської рушниці, а коли прибули поліцейські, він почав стріляти по них. В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції, ще одного правоохоронця поранено.