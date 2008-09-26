Ірена Кільчицька: у Моніки і Марка різні батьки

Ірена Кільчицька збирається повернутися на роботу в Київську мерію, як тільки дозволить здоров`я. Про це заступник Черновецького сказала в інтерв`ю газеті "Сегодня". Зараз Кільчицька знаходиться в декретній відпустці (21 вересня вона народила другу дитину, яку назвала Марк). "До речі, за три з половиною місяці моєї відсутності в мерії я не одержала жодної копійки, тому що всю зарплату, а це близько 60 тис. грн., включаючи декретні, я переказала постраждалим від повені в Івано-Франківській області", - повідомила вона.

На запитання кореспондента "Чому приховуєте ім`я батька дитини?", Кільчицька відповіла: " Якого саме батька ви маєте на увазі? У Моніки і у Марка різні батьки. Я не роблю з цього таємниці, але і не афішую імена. Сьогодні у них є я, і цього більш ніж достатньо. Що стосується батька Марка, скажу так: він громадянин однієї з європейських країн, і його ім`я вам ні про що не скаже".