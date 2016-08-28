На Донеччині затримали понад 100 кримінальних авторитетів на похороні "злодія в законі" (фото)

19:36, 28 серпня 2016
Політика
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Оперативники перевіряють затриманих «авторитетів», які у тому числі прибули з Росії, Молдови та тимчасово окупованих територій, також на зв’язки з терористами «ДНР/ЛНР».

Фото ssu.gov.ua

СБУ спільно з Національною поліцією затримала в районі Святогірська Донецької області 106 кримінальних авторитетів, які прибули на похорон «злодія в законі» «Льохи Краснодонського». 

Як повідомили УНІАН прес-центрі Служби безпеки України, їх затримано «з метою перевірки законності перебування на території України».

Фото ssu.gov.ua

«Кримінальник, відомий організацією акцій непокори засуджених у виправних колоніях, помер 25 серпня від серцевого нападу через передозування наркотиками», - зазначається в повідомленні. 

Фото ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби перевіряють затриманих «авторитетів», які у тому числі прибули з Росії, Молдови та тимчасово окупованих територій, також на зв’язки з терористами «ДНР/ЛНР», додали в СБУ. 

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