Ющенко дав термінове доручення Огризку

У зв`язку з аварією та затопленням вантажного судна «Толстой» у Чорному морі поблизу Болгарії Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення міністру закордонних справ України Володимиру ОГРИЗКУ вжити вичерпних заходів з метою з`ясування долі українських моряків і в разі потреби надати необхідну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, о 4 годині ранку 27 вересня поблизу мису Емін неподалік територіальних вод Болгарії в результаті сильного шторму зазнало катастрофи вантажне судно «Толстой» під прапором КНДР.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив МЗС, МНС і Мінтрансу з`ясувати обставин аварії судна, а також те, скільки українців перебувало на його борту, організувати їхній пошук і надати всю необхідну інформаційну та організаційну допомогу сім`ям постраждалих.

За даними МЗС України, до складу екіпажу затонулого вантажного судна “Толстой” входило 9 громадян України.

Відповідну інформацію отримало Генеральне консульство України у Варні від прикордонної служби Республіки Болгарія. Окрім українців, до складу екіпажу входив 1 громадянин Росії.