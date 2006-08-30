Ющенко: Кабмін залишається поза законом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Верховна Рада має якнайшвидше розглянути і прийняти закон про Кабінет Міністрів, який чітко визначить повноваження уряду згідно з оновленою Конституцією, заявила сьогодні в інтерв’ю тележурналістам прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО, коментуючи інформацію деяких ЗМІ, що Кабінет Міністрів начебто відмовив Президентові у праві давати уряду доручення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, речниця Президента відзначила, що від 1 січня 2006 року, коли нова Конституція набула чинності, глава держави не давав уряду доручень, натомість впливав на роботу Кабінету Міністрів своїми указами і зверненнями, адже, згідно із Конституцією, уряд у своїй роботі керується законами України, указами Президента і постановами Верховної Ради.

«Після формування першого в Україні коаліційного уряду, по суті, почала працювати парламентсько-президентська модель, і сьогодні робота всіх інститутів влади приводиться у відповідність з оновленою Конституцією», – сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона відзначила, що глава держави неодноразово наполягав на необхідності удосконалити конституційну реформу і створити нормативну базу, яка б офіційно впорядкувала відносини між владними інститутами.